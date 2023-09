'Hardlopen op loopband blijkt net zo effectief als buiten rennen'

The Washington Post sprak met experts over loopbandtrainingen en hoe je er het beste van kunt maken. Ze publiceerden een artikel over het onderzoek van Bas van Hooren en zijn onderzoeksteam van de afdeling Nutrition and Movement Sciences naar hardlopen op een loopband versus hardlopen in de buitenlucht.

Een perfect voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis en NUTRIM-onderzoek wordt vertaald om een breder publiek te bereiken en invloed te hebben op hun beweging met workout-tips en trucs. Er zijn subtiele verschillen met hardlopen op de loopband, maar het is grotendeels net zo effectief als buiten trainen, zeggen experts. Hoewel het energieverbruik "heel, heel iets lager" is bij hardlopen op de loopband, zijn de verschillen klein, zegt Bas Van Hooren, een wedstrijdloper en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht in Nederland. Bij snelheden tot 16 kilometer per uur, wat ruwweg neerkomt op een tempo van zes minuten per mijl, leidt hardlopen op een loopband tot vergelijkbare zuurstofkosten en hartslag in vergelijking met buiten hardlopen, zei hij. Het kleine verschil in energieverbruik kan echter oplopen als je het grootste deel van je training op een loopband doet, voegde Van Hooren eraan toe.