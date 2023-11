In 2023 meer soa-consulten, stijging gonorroe zet door

Het aantal soa (seksueel overdraagbare aandoening )-consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG (Centrum Seksuele Gezondheid)’s) was hoger in de eerste helft van 2023 dan een jaar eerder. Hierbij valt op dat het aantal mensen met gonorroe nog steeds verder stijgt. Deze toename van gonorroe was voor het eerst te zien in 2022 en zet in 2023 verder door. Dat blijkt uit de nieuwe ‘Thermometer seksuele gezondheid’ waarin de cijfers over de eerste helft van 2023 staan.

In totaal waren er in de eerste helft van 2023 89.386 soa (seksueel overdraagbare aandoening )-consulten. Dat is 12% meer dan in de eerste helft van 2022.

Stijging gonorroe zet verder door

De stijging van het aantal diagnoses van gonorroe begon in 2022 en zette in de eerste helft van 2023 verder door. Vooral vrouwen en heteromannen hadden vaker gonorroe. Bij vrouwen werd deze soa 1.248 keer vastgesteld. Dat is een stijging van 38%. Bij heteromannen werd er 478 keer gonorroe vastgesteld; een stijging van 20%.

Het vindpercentage nam ook verder toe. Dat is het deel van de mensen dat zich liet testen op gonorroe en die de soa ook echt hadden. In de eerste helft van 2023 was het vindpercentage 3,7% bij vrouwen en 3,2% bij heteromannen. Dit percentage was in de eerste helft van 2022 1,8% bij vrouwen en 2% bij heteromannen.

Vaker gonorroe onder jonge, hoogopgeleide mensen van Nederlandse afkomst

Gonorroe kwam vooral vaker voor bij vrouwen en heteromannen onder de 25 jaar, bij mensen met een Nederlandse afkomst, en bij mensen met een hoog opleidingsniveau. De toename van gonorroe was voor RIVM en GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en reden om in de zomer van 2023 extra aandacht te vragen voor deze soa en veilig vrijen tijdens introductiewerken voor studenten.