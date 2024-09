Rutgers ziet seksuele gezondheid verslechteren

Volgens Rutgers schetst het recente onderzoek een minder rooskleurig beeld als het gaat om seksuele gezondheid en rechten. Condooms worden steeds vaker achterwege gelaten tijdens seks met de laatste sekspartner, ook als dit een onenightstand of losse partner is. ''We zien dat het aantal soa’s de laatste jaren blijft stijgen. Het pilgebruik neemt af, waardoor het risico op onbedoelde zwangerschappen mogelijk toeneemt. Seksueel geweld blijft onverminderd hoog. En veel lhb personen hebben te maken met uitschelden, pesten en bedreiging.'' Luc Lauwers (manager nationale afdeling): “Goed beleid vraagt om kennis over en monitoring van seksuele gezondheid. Zeker in tijden van toenemende desinformatie. Het is dan ook cruciaal dat het kabinet blijft investeren in seksuele gezondheid en rechten.”