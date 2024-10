1 op de 4 Nederlanders heeft chronische pijn

In de ochtend van 16 oktober 2024 heeft de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen (NVA) in Nieuwspoort, Den Haag een oplossingsagenda Chronische Pijn overhandigd aan kamerleden Wieke Paulusma (D66) en René Claassen (PVV), met concrete stappen zoals een Nationale Pijnagenda, meer onderwijs over chronische pijn, extra wetenschappelijk onderzoek en meer samenwerking tussen zorgverleners.

In Nederland woedt een stille pijnepidemie, dat zegt de NVA nadat zij Ipsos I&O opdracht gaven om onderzoek te doen naar chronische pijn in Nederland. 3,5 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn, waarvan 70% op een dagelijkse basis. Ook hebben vrouwen vaker last van chronische pijn dan mannen. Tijdens de Week tegen Pijn (10 tot 16 oktober) hebben we een oplossingsagenda gepresenteerd om het tij te keren. Hierin staan oplossingen zoals meer onderwijs over chronische pijn, extra wetenschappelijk onderzoek en meer samenwerking tussen zorgverleners.

Het totaal van 3,5 miljoen patiënten betekent dat grofweg 1 op de 4 volwassen Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Dit is pijn die langer dan drie maanden aanhoudt en niet gerelateerd is aan acute oorzaken, zoals een blessure, een ziekte of de gevolgen van een operatie. Uit het onderzoek van Ipsos I&O blijkt verder dat 83% van de chronische pijnpatiënten hinder ervaart in hun dagelijks leven door de pijn. Vooral jongvolwassenen (50%) geven aan dat hun sociale activiteiten erdoor worden beperkt. Respondenten ervaren ook beperkingen op hun werk (27%), hebben last van mentale gezondheidsproblemen (24%) en/of verkeren in financiële moeilijkheden (9%) als gevolg van de pijn.

Negen procent van de pijnpatiënten gebruikt opioïden om de gevolgen van pijn te verzachten (tussen de 2% en 3% van de totale volwassen bevolking). Daarnaast bestaan verschillen tussen mannen en vrouwen: 18% van de mannen heeft last van chronische pijn tegenover 31% van de vrouwen. Verder is chronische pijn een probleem dat niet alleen onder ouderen, maar onder alle leeftijdsgroepen in de bevolking speelt. Ook 15% van de jongvolwassenen geeft aan last te hebben.

Isolement

Uit het onderzoek blijkt ook dat het werkelijke aantal pijnpatiënten wordt onderschat: Nederlanders denken dat slechts 1 miljoen landgenoten hiervan last hebben, terwijl het daadwerkelijke aantal 2,5 keer zo hoog ligt. 20% van de Nederlanders blijkt zelfs helemaal geen schatting te kunnen geven van het totale aantal pijnpatiënten. Dit heeft ook gevolgen voor acceptatie. Dertig procent van de pijnpatiënten geeft aan weinig tot geen begrip te ervaren voor hun klachten. Vooral jongvolwassenen ervaren weinig begrip (49%). Dit geldt ook voor mensen met een beneden modaal inkomen (47%).

Oplossingen

Michel Terheggen, anesthesioloog-pijnspecialist en bestuurder, ziet in de uitkomsten aanleiding om de noodklok te luiden. “Het aantal mensen dat chronische pijn ervaart, was al zorgwekkend. Maar even alarmerend zijn de gevolgen van die pijn. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat hun sociale leven eronder lijdt, wat kan leiden tot sociaal isolement. Ook de verschillen tussen vrouwen en mannen zijn onacceptabel. Het lijden in stilte moet worden gestopt.”

De NVA lanceert daarom een Oplossingsagenda Chronische Pijn met daarin vijf concrete voorstellen om de pijnepidemie te stoppen, waaronder een Nationale Pijnagenda, het vergroten van de wetenschappelijke kennis over chronische pijn, kennis over chronische pijn een groter onderdeel te maken van de opleidingen Geneeskunde en geen eigen risico voor transmurale pijnzorg.

Ook blijft de vereniging zich inzetten voor het gepast gebruik van opioïden, uit een eerste indicatie van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen voor 2024 blijkt dat de aantallen gebruikers naar verwachting minstens op het niveau van 2023 zullen blijven liggen en mogelijk verder zullen stijgen.