Meer mensen met RS-virus

Meer mensen in Nederland hebben het RS-virus (Respiratoir Syncitieel-virus). Dit virus komt vooral in de wintermaanden voor. De meeste volwassenen worden alleen verkouden. Maar vooral baby’s jonger dan 1 jaar kunnen erg ziek worden. In sommige ziekenhuizen worden al jonge kinderen met RS-virus opgenomen. Het RIVM vraagt artsen alert te zijn op baby’s en jonge kinderen met klachten.

Iedere week geven laboratoria in Nederland aan het RIVM door welke virussen zij zien. De afgelopen weken steeg het aantal RS (respiratoir syncytieel)-besmettingen. Ook bij de huisarts komen mensen met RS-virus (Respiratoir Syncitieel-virus). En een deel van de deelnemers aan Infectieradar met luchtwegklachten blijkt ook het RS-virus te hebben.

Alert op klachten

De meest voorkomende klachten van het RS-virus zijn neusverkoudheid en hoesten. De meeste zieken knappen binnen een week weer op. Maar baby’s en jonge kinderen kunnen soms benauwd raken en een longontsteking krijgen. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht en 1 op de 1000 op de intensive care. Ook ouderen kunnen erg ziek worden van het RS-virus. Het RIVM vraagt artsen alert te zijn op RS-virus infecties, zodat mensen op tijd de juiste zorg krijgen.

Ook voor ouders van jonge kinderen geldt het advies om alert te zijn op klachten bij hun baby. Overleg met de huisarts als een baby jonger dan 3 maanden koorts heeft of als de baby niet goed drinkt. Neem meteen contact op met de huisarts als uw kind een snelle of piepende ademhaling heeft of even stopt met ademen. Bel ook meteen als uw baby suf wordt. Thuisarts.nl geeft hierover meer informatie.

Adviezen rond zwangerschap en geboorte

Naast de algemene adviezen om verspreiding van luchtweginfecties te beperken, geldt het volgende:

Vermijd contact met mensen die hoesten of snotteren als u hoogzwanger bent.

Houdt uw baby uit de buurt van mensen die hoesten of snotteren.

Laat kraamvisite alleen doorgaan als het bezoek niet hoest of snottert.

Ga alleen op kraambezoek bij jonge ouders en hun baby als u niet hoest of snottert.

RSV (Respiratoir Syncytieel Virus)-prik

Baby’s kunnen tegen het RS-virus worden beschermd met een RSV-prik. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle baby’s in Nederland in hun eerste levensjaar deze RSV-prik gratis aan te bieden. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dat advies overgenomen. Het streven is om de prik vanaf het najaar van 2025 in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. De RSV-prik is nu nog niet beschikbaar in Nederland.

Er is ook een vaccinatie voor zwangeren. Deze is wel beschikbaar in Nederland. Zwangeren die vóór maart 2025 gaan bevallen, kunnen overwegen een prik te halen. Het RS-seizoen duurt namelijk meestal van november tot en met maart. De prik beschermt de baby vanaf de geboorte tot ongeveer 6 maanden daarna tegen het RS-virus. De kosten voor deze prik betalen zwangeren zelf. Neem voor deze vaccinatie contact op met de huisarts of GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).