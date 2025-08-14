Kans op smog door ozon

Donderdag 14 augustus 2025 is er naar verwachting ook nog kans op smog door ozon in delen van de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts.

De weerpatronen ontwikkelen zich anders dan verwacht op maandag 11 augustus. Door een aanhoudende zuidelijke stroming in het midden van het land is er kans op smog in de provincie Utrecht, het midden en oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant, het zuidelijk deel van Gelderland en in Noord- Limburg. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt schonere lucht aangevoerd. De ozonconcentraties worden dan vermoedelijk lager en er is dan geen kans meer op smog. Dat geldt ook voor de dagen daarna.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.