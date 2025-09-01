LUMC opent nieuwe voorziening voor patiënten na Spoedeisende Hulp: Acuut Kort Verblijf

Op 1 september is in het LUMC het Acuut Kort Verblijf (AKV) geopend. 'Deze nieuwe voorziening biedt patiënten na een spoedopname op de Spoedeisende Hulp (SEH) een tijdelijke, rustige plek om te wachten op vervolgzorg of ontslag. Met het AKV wil het ziekenhuis de overgang na een spoedopname soepeler en meer patiëntgericht laten verlopen', zo meldt het LUMC maandag.

AKV

Het AKV is een kleinschalige verpleegafdeling met zes bedden. De afdeling is speciaal ingericht voor patiënten die na een SEH-opname wachten op vervolgzorg, wachten tot ze hersteld zijn en met ontslag kunnen of totdat de thuissituatie in orde is gemaakt om daar verder te herstellen. 'De maximale verblijfsduur op het AKV is 12 uur. Dit voorkomt onder meer dat patiënten midden in de nacht moeten vertrekken', aldus het LUMC.

Oplossing voor het 'verkeerde beddenprobleem'

Het Acuut Kort Verblijf (AKV) is opgezet om de zorg voor patiënten vriendelijker en meer op de persoon afgestemd te maken. Daarnaast helpt de voorziening bij het terugdringen van het zogenoemde 'verkeerde beddenprobleem'. In Nederland wachten dagelijks honderden mensen op thuiszorg, revalidatie of een plek in een verpleeghuis. Hierdoor raken SEH's vaak overvol, met alle gevolgen van dien.

Tijdelijke rustige plek

Het AKV biedt patiënten na een spoedopname tijdelijk een rustige plek, waardoor vervolgzorg zorgvuldig en zonder tijdsdruk kan worden geregeld. Tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte op de SEH om nieuwe patiënten op te vangen.

Onnodig lang op de SEH

"Met het Acuut Kort Verblijf zetten we een belangrijke stap naar patiëntvriendelijke en efficiënte spoedzorg", vertelt Joke Steggerda, teamleider AKV bij het LUMC. "We zagen dat patiënten soms onnodig lang op de SEH verbleven. Met de komst van het AKV willen we dat probleem oplossen."