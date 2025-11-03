Niet cannabis maar alcohol is de meest populaire drug

Niet cannabis, maar alcohol is nog steeds de meest populaire drug onder jongeren. Jongeren drinken te veel en te vroeg, met alle ernstige gevolgen van dien. Dat blijkt uit een onderzoek van Connection SGGZ.

Acht op de tien 18-jarigen heeft ooit wel eens een glas alcohol genuttigd. ‘Slechts’ vier op de tien heeft ooit cannabis gebruikt. Alcohol is onder jongeren dus twee keer zo populair als cannabis én bovendien verslavender. Toch zien we alcohol zelden als probleem: het is de meest voorkomende verslaving in Nederland, maar niet de meest behandelde. Daarmee blijven we het échte probleem gewoon inschenken in het bijzijn van jongeren.

Alarmerend alcoholgebruik

Het hoge alcoholgebruik onder jongeren is alarmerend. Het veroorzaakt alcoholvergiftiging door comazuipen, verkeersongelukken en seksueel geweld. Meer dan 2000 jongeren belanden jaarlijks op de spoedeisende hulp vanwege alcoholvergiftiging. Maar ook bij een gematigde consumptie richt alcohol veel schade aan aan het onvolgroeide, jonge lichaam. Vroeg beginnen met drinken (vanaf 14 jaar) verhoogt niet alleen de kans op alcoholisme op latere leeftijd, maar is ook schadelijk voor de hersenontwikkeling en algehele gezondheid van jongeren.

Vooral onder studenten (wo en hbo) zijn de cijfers schrikbarend hoog. Een kwart van de studenten drinkt overmatig of zwaar. Dat betekent dat ze vaak problemen ervaren in hun dagelijks leven vanwege het vele doorzakken. Studenten drinken meer dan de volwassen populatie, blijkt uit onderzoek.