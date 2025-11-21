LUMC behandelt gebroken nek met halskraag zonder te opereren

Een densfractuur is de meest voorkomende nekbreuk bij ouderen. 'Lange tijd was het gebruikelijk om deze patiënten te opereren. LUMC-neurochirurg Jeroen Huybregts heeft nu bewezen dat deze ingrijpende behandeling in de meeste gevallen niet nodig is: een halskraag is net zo effectief', zo meldt het LUMC vrijdag.

LUMC de eerste

Opereren of stabiliseren met een halskraag? Tientallen jaren was daar discussie over tussen behandelaars van densfracturen in binnen- en buitenland. Maar wat nu de beste optie was, daar was tot voor kort nooit bewijs voor geleverd. "Wij zijn daarmee nu de eerste", zegt Huybregts.

Nieuwe standaard

Daarmee zette de neurochirurg een nieuwe standaard in de behandeling van densfracturen bij ouderen. Op basis van zijn bevindingen verkiest het LUMC nu in principe de halskraag bij deze doelgroep boven een chirurgische ingreep.

Vier prestigieuze prijzen

De resultaten van het onderzoek ontvingen lof uit binnen- en buitenland. Zo ontving de studie vier prestigieuze prijzen. Ook zijn de bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Age and Ageing. Vandaag, vrijdag 21 november, promoveerde Huybregts op het onderwerp.