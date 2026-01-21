Mogelijke gezondheids- en milieurisico’s door gewasbeschermingsmiddelen op geïmporteerde rozen

Op geïmporteerde rozen en andere snijbloemen uit landen buiten de Europese Unie (EU) kunnen residuen (restanten) van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn. Dit levert voor mensen die met bloemen werken, zoals bloemisten, veilingmedewerkers en inspecteurs mogelijke gezondheidsrisico’s op. Ook zijn er mogelijke milieurisico’s vastgesteld als de geïmporteerde rozen bij het groenafval terecht komen.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde adviesrapport van bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO), een onafhankelijk adviesorgaan binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). BuRO doet duidelijke aanbevelingen om de risico’s te kunnen minimaliseren.

Om de gezondheids- en milieurisico’s in te schatten kocht BuRO in de winter van 2023-24 en in de zomer van 2024 op verschillende plekken in Nederland rozen, goed voor 177 monsters, en liet deze analyseren. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor een risicobeoordeling. Op basis hiervan constateert BuRO een mogelijk gezondheidsrisico voor personen die beroepsmatig met geïmporteerde rozen in aanraking komen. Dit is met name het geval als werkers geen gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Consumenten worden, anders dan personen die in de bloemensector werkzaam zijn, beperkt blootgesteld aan geïmporteerde rozen en andere snijbloemen. De verwachting is dat de meeste aangetroffen residuen geen gezondheidsrisico’s opleveren. Als consumenten rozenblaadjes consumeren die daar niet voor bestemd zijn, kan dit wel leiden tot gezondheidsrisico's, met name voor kleine kinderen.

Ook signaleert BuRO risico's voor bodemorganismen en bijen en het risico dat een deel van schimmels resistent wordt tegen azolen (deze worden in gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen gebruikt tegen schimmels) op het moment dat de geïmporteerde rozen via het groenafval (gft, groen, fruit en tuinafval) of via de composthoop in de leefomgeving terecht komen.

Aanbevelingen

Om gezondheids- en milieurisico’s te minimaliseren, ligt er in het adviesrapport een duidelijke aanbeveling om de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op geïmporteerde rozen en andere snijbloemen van buiten de EU te reguleren. Zolang dit niet geregeld is, zijn er passende maatregelen nodig voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die beroepsmatig met de bloemen in aanraking komt. Ook is het belangrijk om de consument goed te informeren om geen rozenblaadjes te consumeren. En consumenten en bedrijven moeten erop gewezen worden afval van geïmporteerde rozen en andere snijbloemen niet bij het gft-afval of op de composthoop terecht te laten komen, maar veilig af te voeren via het restafval.

Aanwezigheid residuen van beschermingsmiddelen

Geïmporteerde snijbloemen uit landen buiten de EU komen via de (lucht)haven binnen. Bij binnenkomst volgt er een inspectie om te zien of ze voldoen aan de wettelijke plantgezondheidseisen binnen de EU, die stellen dat de bloemen vrij van schadelijke organismen moeten zijn. Het is aannemelijk dat de bloemen in het land van herkomst behandeld worden met gewasbeschermingsmiddelen en soms ook met biociden. Deze behandeling in het land van herkomst valt niet onder het toezicht van de NVWA. De aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden kan er toe leiden dat in Nederland mensen en organismen in het milieu hieraan blootgesteld worden.

Vervolg

De NVWA benut de risicobeoordeling voor haar meerjarige, risicogerichte en kennisgedreven toezichtstrategie. Het is van belang om te komen tot een reductie van de risico’s uit de risicobeoordeling, het voorkomen van toekomstige risico’s en het (laten) doen van vervolgonderzoek naar andere snijbloemen en sierteeltproducten geïmporteerd uit landen buiten de EU; sierteeltproducten uit andere landen waaruit deze producten geïmporteerd worden; en eetbare bloemen op de Nederlandse markt. De risico’s voor volksgezondheid en milieu geven aanleiding tot monitoring door bemonstering en onderzoek van geïmporteerde rozen en andere snijbloemen aan de buitengrens.

De NVWA doet vooruitlopend op mogelijke beleidsmaatregelen en vervolgonderzoek een appèl op alle betrokkenen in en rondom de keten om meer te doen dan de huidige wettelijke eisen voorschrijven bij de import van rozen en andere snijbloemen en zodoende de risico’s van residuen van bestrijdingsmiddelen te beperken. Gebruik van middelen buiten de EU dat leidt tot risicovolle gehaltes aan residuen op rozen en andere snijbloemen bestemd voor de EU moet voorkomen worden De hele keten kan hieraan bijdragen.