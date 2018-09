Staande ovatie voor Glennis Grace voor vlekkeloos optreden in finale AGT

Glennis Grace heeft in de finale van talentenshow America's Got Talent een foutloos optreden neergezet.

De 40-jarige Amsteramse zangeres zong 'Run' van Snow Patrol. Volgens juryvoorzitter Simon Cowall zong Glennis Grace vlekkeloos, sensationeel en fantastisch. Ze maakte grote indruk op jury en kreeg een staande ovatie van zowel jury als publiek voor haar vertolking van 'Run'. Ook de andere juryleden reageerden enthousiast. Jurylid Mel B.: 'Je kunt zingen, zingen, zingen. Je hebt een fantastisch stemgeluid met een verbazingwekkende vibrato'. En Howie Mandel: 'Ik weet dat je een carrière hebt in je eigen land. Dit podium gaat je een carrière bezorgen in de wereld.'

Grace is een van de tien finalisten van America's Got Talent. Woensdagavond is de tweede finaleshow en dan wordt bekend wie de finale heeft gewonnen. Om de finale te winnen moet Glennis Grace meer stemmen krijgen van kijkers dan haar concurrenten. De winnaar krijgt één miljoen dollar en een show in Las Vegas.