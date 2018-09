Geen miljoen voor zangeres Glennis Grace

De Nederlandse zangeres Glennis Grace die meedeed met America’s Got Talent (AGT) is niet de nummer 1 geworden. In de finale, waar 9 artiesten meededen, eindigde ze niet bij de laatste 5.

Ondanks de vele lovende kritieke die ze van de jury kreeg de afgelopen maanden is het toch niet gelukt om afgelopen nacht genoeg stemmen van het publiek te vergaren. De nummer 1 act van AGT was een goochelact. Voor Glennis was deze deelname zeker niet mislukt en een groot avontuur . De Amerikanen zullen jaar waarschijnlijk nog wel terug zien in hun land.