Vlemmix moet Paay 2.000 euro betalen voor uitlatingen over 'sekspop'

Johan Vlemmix moet van de rechter Patricia Paay een schadevergoeding van 2.000 euro betalen. 'Volgens de rechtbank Oost-Brabant heeft hij haar goede naam en eer aangetast toen hij in de media liet weten dat hij een sekspop die op de zangeres lijkt op de markt wilde brengen', zo laat de rechtbank in Den Bosch woensdag weten.

Sekspop

In januari en februari 2018 vertelde Johan Vlemmix in verschillende media dat hij in China een sekspop zou hebben laten maken die op Patricia Paay lijkt. Paay eiste vervolgens via haar advocaat dat Vlemmix de pop niet op de markt zou brengen, dat hij een schadevergoeding van 30.000 euro zou betalen en in het openbaar zijn excuses zou aanbieden.

Geen schadevergoeding betaald

Vlemmix liet vervolgens weten dat hij de sekspop niet op de markt zou brengen, maar hij weigerde een schadevergoeding te betalen en zijn excuses aan te bieden. Dat was voor Paay onvoldoende en zij stapte naar de rechter. Ze eiste dat Vlemmix een schadevergoeding van 15.000 euro moet betalen, openlijk excuus moet aanbieden en in de landelijke media moet verklaren dat Paay niets te maken heeft gehad met de sekspop.

Standpunten

Volgens Paay handelde Vlemmix onrechtmatig tegenover haar. Hij maakte via de media zijn voornemen bekend een sekspop te produceren en op de markt te brengen die sterk op Paay lijkt en vrijwel dezelfde naam zou hebben. Dit deed hij volgens Paay op een gevoelig moment, namelijk toen het Openbaar Ministerie bekend maakte dat het zou overgaan tot vervolging van een website die seksueel getint videomateriaal van haar zou hebben verspreid (de ‘plassekszaak’). Hierdoor kwam de nieuwsgaring rond Paay, die net was geluwd, weer op gang. Vlemmix zou daarmee haar eer en goede naam hebben aangetast.

'Plassekszaak'

Vlemmix stelt dat zijn voornemen slechts bij een idee is gebleven. Bovendien zou hij de media nooit hebben gemeld dat Paay bij zijn idee betrokken was geweest of dat hij contact met haar had gehad. Na de sommatie van Paay’s advocaat gaf hij onder meer aan dat hij de pop niet op de markt zou brengen. Hij nam aan dat hiermee de zaak was afgedaan. Vlemmix betwist verder dat hij de eer en goede naam van Paay heeft aangetast. Door de ‘plassekszaak’ en door het zelf naar buiten brengen van publicaties over haar seksleven, was er immers geen sprake meer van een goede naam. Hij weigert daarom een schadevergoeding te betalen, excuses aan te bieden en in de landelijke media een verklaring te geven.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat Johan Vlemmix onrechtmatig heeft gehandeld en de goede naam en eer van Patricia Paay heeft aangetast. Hij deed tegenover de media uitvoerig uit de doeken hoe de sekspop eruit zou komen te zien. Hij wees daarbij op de holtes die de pop zou bevatten en vertelde dat de pop ook zou kunnen plassen. De rechter beschouwt dergelijke uitlatingen als beledigend en onnodig krenkend.

Kwetsbare positie

Vlemmix maakte misbruik van de kwetsbare positie waarin Paay al verkeerde. Bovendien was het heel eenvoudig geweest eerst even bij haar te checken of zij het een goed idee vond. In plaats daarvan zocht Vlemmix de media. De stelling dat Paay haar goede naam al had verloren, verwerpt de rechter. Iedereen heeft namelijk recht op bescherming van zijn goede naam. Dat geldt dus ook in het geval die naam in het verleden al was aangetast.

Alleen uitlatingen

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding die Vlemmix moet betalen, kijkt de rechter onder meer naar de mate waarin Paay is getroffen, de verwijtbaarheid en aansprakelijkheid van Vlemmix daarin en naar vergelijkbare gevallen. Daarbij wijst de rechter er onder meer op dat de pop niet daadwerkelijk op de markt is gebracht maar dat het is gebleven bij uitlatingen die Vlemmix daarover deed. Ook blijkt niet dat hij zou hebben verteld dat Paay betrokken was bij zijn idee.

2000,- euro

Al met al vindt de rechtbank een schadevergoeding van 2.000 euro op z’n plaats. De rechter wijst de verzoeken van Paay af die gaan over het aanbieden van openlijke excuses en het afleggen van een verklaring in de landelijke media door Vlemmix. Wel moet hij de proceskosten van Paay vergoeden, dit gaat om een totaalbedrag van 1.916,91 euro.