André Rieu geeft extra concert op het Vrijthof

André Rieu kondigt een extra concert aan voor donderdag 18 juli 2019, nu zijn eerste elf concerten op het Vrijthof in Maastricht vrijwel volledig uitverkocht zijn. De kaartverkoop voor dit extra concert start op vrijdag 25 januari om 10.00 uur. Het wordt zijn honderdste concert op het Vrijthof sinds 2005. Vanwege de enorme vraag vanuit binnen- en buitenland zijn tot nu toe in totaal al meer dan 80.000 kaarten verkocht.

André luidde 2019 in met zijn traditionele Nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen voor meer dan 20.000 bezoekers. Ook zijn optreden in Sydney, dat wereldwijd in bioscopen werd vertoond, was een groot succes. Momenteel toert André door Duitsland, en zal hij later dit jaar optreden in Portugal, Roemenië, Oostenrijk en Oost- en Noord-Europa.

Op 7 december 2018 verscheen zijn nieuwste album ‘Romantic Moments II’. Met meer dan 700.000 verkochte kaarten op vijf continenten vierde André in 2018 het succesvolste jaar in zijn carrière tot nu toe. Ook dit jaar zal hij samen met zijn Johann Strauss Orkest bezoekers wereldwijd betoveren, om in juli weer terug te keren naar zijn geliefde woonplaats voor het hoogtepunt van 2019: de jaarlijkse openluchtconcerten in Maastricht.