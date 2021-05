'112 Vandaag' bij RTL 5

Op maandag 10 mei start het live studioprogramma ‘112 Vandaag’ bij RTL 5. Elke werkdag praat ‘112 Vandaag’ je bij over de meest opvallende meldingen en calamiteiten die in de afgelopen 24 uur bij het nationale noodnummer zijn binnengekomen. Nieuwe RTL 5- gezichten Kirsten Westrik, Pim Sedee en Gallyon van Vessem nemen in wekelijkse toerbeurt de presentatie van ‘112 Vandaag‘ voor hun rekening. In de studio schakelen zij met verslaggevers in het land en worden zij bijgestaan door verschillende experts, waaronder Ellie Lust.

edere dag komen er meer dan 8000 meldingen binnen bij ons nationale noodnummer 112. In ‘112 Vandaag’ staan de oproepen van die dag centraal. Welke verhalen gaan erachter schuil, wat gebeurde er precies en hoe gaat het nu met de betrokkenen? Onze verslaggevers zijn ter plaatse en laten de impact van de gebeurtenis op alle betrokkenen zien. Zij kijken over de schouder van de hulpdiensten mee. Deskundigen en experts in de studio geven achtergrondinformatie en praktische preventietips. Ook vraagt ‘112 Vandaag’ de hulp van Nederland bij het oplossen van misdrijven en misstanden.

Wim ter Laak, Contentmanager RTL 5: “Het programma ‘112 Vandaag’ past naadloos binnen de aangescherpte koers die we met RTL 5 hebben ingezet, waarbij we echte verhalen van echte mensen brengen. Ik ben heel blij dat Kirsten, Pim, Gallyon en Ellie vanaf nu dagelijks een vast anker op de doordeweekse tv-avond van RTL 5 gaan vormen."

Ook de presentatoren en expert kijken uit naar hun rol in het programma.

Kirsten Westrik, voormalig politiewoordvoerder en nieuwslezer bij AT5, “Bij ‘112 Vandaag’ komen mijn ervaring als maker en als politiewoordvoerder samen. Ik heb heel veel zin om de kijkers van RTL 5 te laten zien wat onze hulpdiensten allemaal tegenkomen en hoe zij elke dag weer het verschil maken in de levens van Nederland.”

Pim Sedee vervolgt: ”Het presenteren van ‘112 Vandaag’ is voor mij een mooie, volgende stap naast mijn werk als Telegraaf-presentator. De 112-meldingen zijn de aanleiding voor onze items, maar we willen vooral het menselijke verhaal achter die meldingen laten zien. Voorheen deed ik dat in het land als verslaggever bij RTL Nieuws, nu mag ik het leiden vanuit de studio."

Gallyon van Vessem: “Samen met een fantastisch team geef ik in ‘112 Vandaag’ actuele en relevante informatie over wat er bij jou en mij om de hoek gebeurt. Ook vragen we de hulp van Nederland bij het oplossen van misdaden en misstanden. Ik sta te popelen om van ‘112 Vandaag’ een vast avondritueel te maken van heel veel Nederlanders."

Ellie Lust zal als vaste expert deel uitmaken van ‘112 Vandaag’. “Allereerst vind ik het ontzettend leuk om vanaf het begin dit nieuwe programma te mogen mee-ontwikkelen en op te bouwen. In mijn beleving voegt ‘112 Vandaag’ echt iets toe en daar wil ik graag aan bijdragen. Met mijn eenendertig politiejaren en media-ervaring kan ik duiding geven bij de meldingen zoals we die laten zien. Wat is er gebeurd, waarom handelt de hulpverlening zoals we dat zien en wat kun je eventueel zelf doen om te voorkomen dat je in een incident terechtkomt? Maandag 10 mei staat bij mij in ieder geval met hoofdletters in mijn agenda”.



Naast Ellie Lust zullen ook andere experts hun opwachting maken in ‘112 Vandaag’. Wie dit zijn, wordt later bekend gemaakt.

‘112 Vandaag’ wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf maandag 10 mei iedere werkdag om 21.30 uur te zien bij RTL 5.