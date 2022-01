Zanger Meat Loaf (74) overleden

De Amerikaanse zanger was vooral bekend met zijn hit Paradise by the Dashboard Light uit 1978. Meat Loafs optredens worden gekenmerkt door theatrale acts. In een interview in de Volkskrant in 2003 zei hij: "De meeste rockbands denken dat het voldoende is gewoon hun liedjes te spelen. Ik niet. Mensen moeten meegesleept worden in een drama. Ieder hoekje van het podium moet worden benut. [...] Een beetje op en neer springen is niet genoeg. Je moet alles uit de kast halen en je inleven in een rol, elke dag weer."

Meat Loaf overleed in het bijzijn van zijn vrouw Deborah, zo heeft zijn manager bekendgemaakt aan Deadline. De doodsoorzaak is niet bekend.