Koningspaar op staatsbezoek naar Zweden

Ministers

Het Koninklijk Paar wordt begeleid door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ook minister Ollongren van Defensie, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat nemen deel aan het staatsbezoek.

Goede betrekkingen

Het staatsbezoek is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen, die teruggaan tot de zeventiende eeuw. Nederland en Zweden werken samen aan een weerbaarder, groener en economisch sterker Europa. Tijdens het bezoek staan de energietransitie, duurzaamheid, de levenswetenschappen en slimme mobiliteit centraal. Ook is er aandacht voor de gedeelde waarden en voor samenwerking aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van nu en van de toekomst.

Dinsdag 11 oktober - Stockholm

Het staatsbezoek begint in Stockholm waar het Koninklijk Paar wordt ontvangen door Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia met een welkomstceremonie op het Koninklijk Paleis. In de middag heeft het Koninklijk Paar ontmoetingen met de voorzitter van het Zweedse parlement en met de premier.

Vasamuseum

Vervolgens gaat het Koninklijk gezelschap naar het Vasamuseum. De Vasa is een oorlogsschip, ontworpen en gebouwd onder leiding van een Nederlandse scheepbouwer, dat in 1628 op zijn eerste tocht kapseisde en zonk. Na 333 jaar op de bodem van de zee te hebben gelegen is het geborgen, gerestaureerd en tentoongesteld.

Scheepsbel

Na een rondleiding op de Vasa wordt de scheepsbel van het Zweedse linieschip ‘Prinsessan Sophia Albertina’ door Nederland teruggegeven aan Zweden. Dit linieschip verging in 1781 voor de kust van Den Helder en de bel is door sportduikers in het Nederlands kustgebied gevonden. Het teruggeven van de scheepsbel markeert de samenwerking tussen beide landen op het gebied van maritiem erfgoedbeheer. Aansluitend wordt stilgestaan bij de defensiesamenwerking tussen Nederland en Zweden. ’s Avonds biedt Koning Carl Gustaf in het Koninklijk Paleis een staatsbanket aan, waarbij beide staatshoofden een toespraak houden.

Woensdag 12 oktober - Stockholm

De tweede dag van het staatsbezoek begint met een gesprek met CEO’s van Nederlandse en Zweedse bedrijven over gemeenschappelijke uitdagingen en over de mogelijkheden om de samenwerking te verbreden. Vervolgens vindt de ontvangst plaats van de Nederlandse gemeenschap in Zweden. Hierna is er in het stadhuis van Stockholm een lunch met de burgemeester en met de voorzitter van de gemeenteraad.

Elektrische draagvleugelboot

In de middag vaart het Koninklijk gezelschap met een elektrische draagvleugelboot van de Zweedse scheepsbouwer Candela naar energiebedrijf Stockholm Exergi. De draagvleugels van de Candela komen bij hoge snelheden naar beneden waardoor de boot opstijgt en minder weerstand van het water heeft. Vanaf 2023 wordt een elektrische draagvleugelboot van Candela die gebruik maakt van deze techniek in Stockholm ingezet in het openbaar vervoer.

Energiebedrijf Exergi

Stockholm Exergi is één van de grootste energiebedrijven van Scandinavië. Het bedrijf is fossielvrij, maakt gebruik van verschillende energiebronnen en wil in 2025 klimaatpositief zijn. Na een rondleiding bij Exergi volgt een bezoek aan het SciLifeLab (Science for Life Laboratory) waar internationale onderzoekers op het terrein van de levenswetenschappen en uit andere disciplines gebruik kunnen maken van de onderzoeksfaciliteiten en samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg. ’s Avonds bieden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als dank voor de gastvrijheid in het Konserthuset een concert aan van het ensemble van violist Tim Kliphuis.

Donderdag 13 oktober - Gotenburg

De derde dag van het staatsbezoek vindt plaats in Gotenburg en begint met een bezoek aan het Lindholmen Science Park. Hier werken wetenschappers, bedrijven en de overheid samen aan innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame steden, aan duurzame mobiliteit en aan digitalisering.

Ondertekening contract havenbedrijven

Hierna vaart het gezelschap met een elektrische veerboot naar de residentie van de gouverneur van de provincie Västra Götaland waar een lunch plaatsvindt. ’s Middags is er een boottocht door de haven van Gotenburg. Aan boord wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van groene corridors voor de scheepvaart om het gebruik van duurzame brandstoffen te stimuleren. Ook wordt gesproken over digitale corridors waarbinnen veilig gegevens en elektronische documentatie kunnen worden gedeeld. De havenbedrijven van Rotterdam en Gotenburg ondertekenen op het schip een overeenkomst voor samenwerking.

Volvo Trucks

Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan het Experience Center van Volvo Trucks waar een demonstratie is van elektrische vrachtauto’s en elektrische graafmachines. Hier worden ook de ontwikkelingen gedeeld rond duurzaam vrachtvervoer en verduurzaming van de toeleveringsketen.