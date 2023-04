Rob de Nijs in zorgelijke toestand opgenomen in ziekenhuis

Zanger Rob de Nijs is donderdagavond met ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis. Dit meldt bandlid en manager Frank Jansen aan het AD. Hoewel de familie de toestand van de zanger privé houdt, laat Jansen weten dat zijn toestand zorgelijk is.