BN’ers uit de kleren voor goed doel: Feenstra, Schuurman, Verster, Kemper, Brood & meer

Katja, Holly-Mae, Loiza, Jessie-Jazz, Kim, Geraldine, Lauren en Jennifer geven zich letterlijk en figuurlijk bloot in Dear Future Me, een koffietafelboek met naaktportretten van achtentwintig bekende en onbekende vrouwen gefotografeerd door Jasper Suyk. Dit project is niet alleen een ode aan vrouwelijkheid en een verkenning van kwetsbaarheid, maar heeft ook als doel geld in te zamelen voor drie goede doelen: Pink Ribbon, ActionAid en Return to Sender.

In het boek, dat zowel pakkende beelden als persoonlijke brieven van de gefotografeerde vrouwen bevat, worden de lezers meegenomen op een reis door de gedachten, dromen en aspiraties van deze vrouwen. De brieven, gericht aan hun toekomstige zelf, bieden een diepgaand inzicht en zijn vaak nog onthullender dan de naaktportretten zelf.

Uit Katja Schuurman’s brief aan haar toekomstige zelf: “Mijn lieve toekomstige zelf, ben je geworden wie je wilde zijn? Leef je oprecht vanuit je hart? Wijst je intuïtie jou de weg en raak je niet te snel meer afgeleid?”

Dear Future Me, viert het vrouw-zijn in al haar facetten, ver verwijderd van de traditioneel seksuele en lustgerichte benadering van vrouwelijk naaktportretten. Het boek benadrukt de kracht en schoonheid van vrouwen, en streeft ernaar een positieve impact te hebben door steun aan de geselecteerde goede doelen.

Over Jasper Suyk: Jasper Suyk, geboren in 1989, vond zijn passie in fotografie toen hij op 18-jarige leeftijd zijn eerste camera kocht. Bekend om zijn narratieve fotostijl, heeft hij sinds 2008 vrouwen in diverse vormen geportretteerd, vaak ook naakt. De inspiratie voor 'Dear Future Me' kwam voort uit een project in 2019, waarbij hij een vrouw naakt fotografeerde vlak voor haar borstamputatie. Dit gaf een nieuwe dimensie aan het concept van naaktheid, waarbij diepe gesprekken en inspiratie de basis vormden voor het boek. Dear Future Me, is zijn eerste koffietafelboek.