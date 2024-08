Gouden Film voor Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel

De kinderfilm Dikke Dik en de Verdwenen Knuffel heeft de Gouden Film gehaald. De Nederlandse animatiefilm van regisseurs Joost van den Bosch en Erik Verkerk heeft 100.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. In de film is Dikkie Dik zijn knuffel kwijt en samen met zijn vriendinnetje Poes Muis starten ze een avontuurlijke zoektocht. Het scenario van de handgetekende film is geschreven door wijlen Burny Bos die ook verteller is van het filmverhaal. Linda Snoep, producent van BosBros en weduwe van Burny Bos, en regisseurs Erik Verkerk en Joost van den Bosch ontvingen de Gouden Film uit handen van filmmaker Tim Oliehoek in de Amsterdamse bioscoop Pathé De Munt. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel is de 6e Gouden Film van 2024.

Over de film

Dikkie Dik ontdekt tot zijn grote schrik dat Beer, zijn allerliefste knuffel, plotseling verdwenen is. Gelukkig komt Dikkie Diks vriendinnetje Poes Muis te hulp, want zonder Beer kan hij niet slapen. Ze slaan de pootjes ineen en starten een vrolijke zoektocht vol avonturen. Een doodgewoon bed verandert in een heuse trampoline en buiten op de waslijn kun je balanceren als een echte circusartiest. Samen ontdekken ze nieuwe plekken zoals het weiland en het strand en onderweg ontmoeten ze andere dieren, die ze nog nooit eerder hebben gezien. Na een dag vol pret en avonturen komt alles gelukkig weer op zijn pootjes terecht. Ze hebben niet alleen Beer gevonden, maar ook vele nieuwe vrienden gemaakt.

Over de productie

Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel is geregisseerd door Joost van den Bosch en Erik Verkerk en geproduceerd door Phanta Animation. De animatiefilm is gebaseerd op de Dikkie Dik boeken van Jet Boeke. Het scenario schreef wijlen Burny Bos die ook het verhaal voor de film heeft ingesproken. Deze film is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive, de Taxshelter maatregel van de Belgische Federale Overheid in samenwerking met Scio Productions, Gottmer Uitgevers Groep, In The Air en Creative Europe Media of the European Union, in coproductie met Ketnet. Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel draait momenteel via In the Air in 138 bioscopen.