Hittegolf in Nederland

De eerste hittegolf sinds drie jaar is in Nederland een feit. Vanmorgen om 11.20 uur tikte het kwik in De Bilt boven de 30 graden.

We spreken van een hittegolf wanneer het vijf dagen oprij minimaal 25 graden is geweest en drie dagen boven de 30 graden.

Het is nog lang die de langste hittegolf in Nederland. In 1975 ging Nederland 18 dagen gebukt onder de warmte. Een jaar later was dit 17 dagen. Op dit moment staat 2018 op een zesde plaats met 12 dagen.

De kans is groot dat het record van 1975 sneuvelt dit jaar. Voor volgende week zijn de verwachtingen tot en met vrijdag boven de 25 graden.