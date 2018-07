Agenten gewond bij sussen ruzie

Twee aanhoudingen

Agent in gezicht geslagen

De motoragent kreeg een melding van een vechtpartij en liep op het tweetal af om de boel te sussen. Hierbij sloeg één van hen de agent hard in zijn gezicht. De andere verdachte bleek een taser bij zich te dragen, die agenten in beslag namen. De agent is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Tijdens de aanhouding raakte een andere agent gewond aan zijn arm. Beide agenten deden aangifte. De twee verdachten zitten nog vast en worden gehoord.