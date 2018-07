Maan kleurt vrijdagavond helemaal rood, langste bloedmaan van de eeuw

Hij is te zien van 21.30 uur tot 23.14 uur en door het heldere weer zal hij goed zichtbaar zijn. Deze keer zullen we een bloedmaan zien. Een bloedmaan is een maansverduistering waarbij de maan helemaal rood wordt. Het bijzondere aan deze maansverduistering is, is dat het de langste bloedmaansverduistering van deze eeuw wordt.

Rode kleur van ondergaande zon

De maan weerkaatst het licht van de zon. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. Maar waarom kleurt de maan dan zo mooi rood? Een ondergaande zon is ook rood en dat rood van de ondergaande zon valt nog op de maan. De maan wordt helemaal verduisterd door de schaduw van de aarde, maar dat rode licht dat nog net langs de aarde glipt dat maakt de maan zo mooi rood.