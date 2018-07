Ombudsman : centrum Amsterdam is 's nachts een stadsjungle

Zuurmond kreeg zoveel klachten van bewoners dat hij besloot deze zomer een pand aan de rand van het prostitutiegebied aan de Wallen te betrekken en de overlast te onderzoeken. In een interview met het dagblad Trouw zegt Zuurmond: 'Het centrumgebied wordt 's nachts een urban jungle, waar crimineel geld leidend is, en het gezag niet langer aanwezig. De politie kan deze situatie niet langer aan.' De Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en justiite zegt het beeld dat de ombudsman schetst te herkennen.

900 overtredingen

Zuurmond ontdekte bij zijn onderzoek dat er wel 2000 illegale taxi's rondrijden en er honderden bootjes zijn die zonder vergunning hun gasten 'zwart' meenemen. Het zwarte geld is in het centrum overal. Eerder onderzocht Zuurmond al het Leidseplein. Daar liet hij op drie locaties camera's ophangen. Zuurmond over zijn bevindingen: '' Wat bleek: in één nacht telden we 900 overtredingen. Vooral tussen twee en vier uur 's nachts is er een grimmige sfeer die uitmondt in rechteloosheid. Scootertjes racen tegen het verkeer in of door het voetgangersgebied. Er wordt geschreeuwd. In drugs gehandeld. Gestolen. Geürineerd op straat, gepoept ook. Er is geweld. En er wordt níet opgetreden. Je kunt er tegen een busje van de mobiele eenheid aan piesen, zonder dat de bestuurder daar wat van zegt.'

Drukte

Maar niet alleen de criminaliteit ook de drukte is een probleem. Zuurmond in de krant: 'Op de Wallen is het nu zo druk, dat er 's avonds in de openbare ruimte sprake is van een zeer onveilige situatie. Bij een uitslaande brand of een hartinfarct kunnen de hulpverleners niet ter plekke komen. Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen.' Volgens de ombudsman moet gebied voor gebied 'de bezem door het centrum', te beginnen met het Leidseplein. In een reactie noemt de woordvoerder van de onlangs aangetreden burgemeester Femke Halsema de problemen hardnekkig. Aanpak ervan staat hoog op haar agenda.