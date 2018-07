Pride 2018 barst los met Pride Walk naar Vondelpark

Pride is in Amsterdam begonnen met de Pride Walk.

Amsterdam staat van 28 juli tot en met 6 augustus in het teken van de Pride. De eerste dag van de Pride begon om 11.00 uur met toespraken en optredens bij het homomonument. Vandaar liepen de deelnemers via de Dam naar het Vondelpark. Een woordvoerder van de organisatie schatte dat er zo'n 10.000 tot 20.000 mensen meeliepen naar het centrum en dat zijn er aanzienlijk meer deelnemers dan vorig jaar. De deelnemers droegen onder meer vlaggen mee van de 73 landen wereldwijd waar homseksualiteit bij wet verboden is. Een woordvoerder van de organisatie in de media: '"De Pride is niet alleen een feestende mensenmassa.' De toegenomen animo voor de activistische Walk zou volgens hem een reactie kunnen zijn op afnemende tolerantie.

Hero's

Dit jaar is het thema 'Hero's'. De organisatie wil hiermee mensen in 't zonnetje zetten die op allerlei manieren inzetten voor anderen, of ze nu wel of niet behoren tot LHBTI-gemeenschap. Het meest in het oog springende onderdeel, de botenparade door de Amsterdamse grachten, is volgende week zaterdag.