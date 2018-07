Man geeft agent kopstoot en mishandelt portier

Een agent kreeg in de nacht van zaterdag op zondag 29 juli op de Visserstraat in Breda een kopstoot in het gezicht van een 19-jarige jongeman uit de gemeente Tholen. Kort hiervoor mishandelde hij een portier. Hij is aangehouden.

De jongeman misdroeg zich rond 02.15 uur in de bar en werd door de portier buiten gezet. Hij gedroeg zich vervolgens direct vervelend in de richting van het uitgaanspubliek. Toen de portier dit probeerde te voorkomen, gaf de man hem een vuistslag in het gezicht. Hierop heeft de portier de man op de grond gehouden en de politie gealarmeerd.

Kopstoot

Meerdere agenten kwamen naar de locatie van de portier en de in bedwang gehouden man. Een van de agenten ging met de man in gesprek. De man werd op zijn zijde gedraaid en zag kans om uit het niets een gerichte kopstoot in het gezicht van de agent te geven. De verdachte werd direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij heeft zich tot aan zijn insluiting hevig verzet.

Aangifte

Zowel de portier als de agent deden aangifte tegen de man. Beiden hadden geen directe medische hulp nodig voor hun verwondingen.