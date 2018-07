OM: Keke Challenge is volslagen idioot en levensgevaarlijk

Dit gaat niet altijd helemaal goed blijft uit een filmpje dat gemaakt is in de omgeving van Putten en viraal is gegaan. Hierop is te zien dat een jonge automobilist uit zijn rijdende auto stapt. Hierbij valt hij op de grond en probeert ter vergeefs zijn auto lopend weer in te halen. De auto eindigt tegen een boom.

Ernst Koelman van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministere (CVOM) zegt tegenover het AD dat het gedrag strafbaar is volgens art 5. van de wegenverkeerswet (Het zichzelf of overige verkeer in gevaar brengen op de openbare weg). Of justitie de bestuurders van de filmpjes gaat aanpakken is nog niet bekend.