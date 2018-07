Agent in burger houdt met hulp omstander vrachtwagendief aan

Zondagavond heeft een politieagent in vrije tijd in het Zuid-Hollandse 's Gravenzande op de Koningin Julianaweg een 47-jarige man uit Ede aangehouden die kort daarvoor een vrachtwagen had gestolen op de Edisonstraat. Dit meldt de politie maandag.

Bijna gekanteld op rotonde

'De man had zich met de vrachtwagen vastgereden op een rotonde en ging op de vlucht toen de agent zichzelf kenbaar maakte', aldus de politie. De agent reed rond 19.30 uur, in burger gekleed omdat hij net terugkwam van vakantie, over de rotonde bij de Oudelandtstraat en Koningin Julianaweg.

Weglopen

In het midden van de rotonde zag hij een vrachtwagen staan die dreigde om te vallen. De agent wilde de chauffeur te hulp schieten en het verkeer gaan regelen op de rotonde, in afwachting van zijn collega's die hij had gewaarschuwd. Plotseling zag hij de man weglopen van de vrachtwagen.

Achtervolging

De agent sprak de man daarop aan en vertelde dat hij van de politie was. Hierop besloot de man zich uit de voeten te maken. De agent aarzelde geen moment en zette direct de achtervolging in met zijn auto. Al snel wist hij de verdachte te achterhalen en op de grond onder controle te brengen.

Omstander helpt bij aanhouding

'De verdachte was nogal bezweet en wilde zich losmaken toen hij op de grond lag. Gelukkig kon een omstander mij helpen met de aanhouding en na enig verzet kon ik hem overdragen aan de toegesnelde collega’s', vertelt de agent. De verdachte is meegenomen naar het bureau en zit nog vast. Los van de aanhouding bleek de man al gesignaleerd te staan en moet hij nog 55 dagen gevangenisstraf uitzitten. De recherche onderzoekt de zaak.