Veel schade bij aanrijding auto's in Rotterdam

Een ambulance kwam ter plaatse voor eventuele gewonden, maar wonder boven wonder raakte er niemand gewond. De schade aan beide voertuigen is groot. De weg was door het ongeval lange tijd afgesloten. Sommige bestuurders konden hadden geen geduld en gingen spookrijden om alsnog de De Brauwweg op te komen.