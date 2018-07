Lekkende oliepijpleiding voor kantoor pensioenfonds (ABP) op de Zuidas

Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben zojuist een lekkende oliepijpleiding gelegd voor het kantoor van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op de Zuidas in Amsterdam om te laten zien wat het gevolg is van beleggen in vervuilende en omstreden teerzandolie.

Ondanks protesten van 150 inheemse volken, staan er nieuwe pijpleidingen door Canada en de VS gepland. Gevolgen: ernstige milieuvervuiling door lekkages en verwoesting van eeuwenoude bossen en landschap. ABP belegt via zijn uitvoeringsorganisatie APG voor 738 miljoen euro in teerzandolie en pijpleidingen voor de export van Canadese teerzandolie naar Azië en de VS.

Kees Kodde, campagneleider Greenpeace Nederland: “Pensioengeld van ambtenaren en onderwijzers wordt geïnvesteerd in verwoestende teerzandolie. Veel internationale beleggers zijn hier al mee gestopt. Waarom belegt ABP daar dan nog wel in? Willen we de opwarming van de aarde beperken met maximaal 1.5 graad zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, dan moet deze olie in de grond blijven en zijn deze beleggingen straks waardeloos. Daarom is beleggen in teerzandolie niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook een groot risico voor de pensioenen van 2,9 miljoen* Nederlanders.”

Vuil pensioengeld

Greenpeace eist dat ABP zich direct terugtrekt uit deze vervuilende industrie en werk maakt van klimaatbeleid. Tijdens de vreedzame actie op de Zuidas in Amsterdam nodigt Greenpeace medewerkers van ABP uit om symbolisch de geldkraan voor teerzandolie dicht te draaien. Greenpeace heeft overleg gevoerd met ABP en APG, maar ABP wil de beleggingen in teerzandolie niet van de hand doen. Ze sluiten een aantal sectoren uit, zoals tabak en kernwapens, maar willen deze stap niet zetten als het gaat om teerzandolie. Daarom is Greenpeace een petitie gestart: Teerzandolie? Niet met mijn geld! Greenpeace wil dat Nederlanders niet langer ongewild bijdragen aan deze verwoestende industrie.

Teerzandolie en pijpleidingen

Teerzanden zijn zanderige gronden, doordrenkt met dikke, kleverige aardolie. In Alberta, Canada ligt ‘s werelds grootste open mijn waar deze teerzanden worden afgegraven. Om de productie en export van teerzandolie op te schroeven wordt in Canada en de VS gewerkt aan drie nieuwe pijpleidingen. Het is een duur, energieverslindend en verwoestend proces om deze olie te winnen en er bruikbare brandstof van te maken. Bovenop de teerzanden staat eeuwenoud bos dat in hoog tempo wordt verwoest. Deze bossen zijn van oudsher het thuis van inheemse volken. Hun bos verdwijnt voor de ontginning van teerzanden en er worden pijpleidingen gepland dwars door hun leefgebied. Zo’n 150 inheemse volken in Canada en de VS hebben zich verenigd in hun verzet tegen de aanleg van deze oliepijpleidingen. Lekkages van de oliepijpleidingen zijn onvermijdelijk*, sinds 2010 gebeurt dat bijna wekelijks.