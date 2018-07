Thierry Baudet weet tijdens zomerreces in de spotlights te blijven

Mogelijk geldt dat ook voor Thierry Baudet (35), al zorgt hij er zelf wel voor dat hij in de spotlights blijft. Zo deelde hij op Instagram een foto van hemzelf alwaar de leider van de rechtse partij Forum voor Democratie poedelnaakt poseert op de rand van een zwembad. Inmiddels gaat de foto viraal.

Het is niet bekend waar Baudet met vakantie is, maar het is er duidelijk mooi weer en de oceaan is vlakbij. Baudet ligt helemaal naakt op de rand van een infinitypool. Inmiddels verschijnen op internet de leukste photoshop creaties. Ook BlikopNieuws maakte er voor u een. Het verhaal achter onze geshopte foto is dat Thierry Baudet door de Reddingsbrigade werd aangetroffen op het Zandvoortse strand en is gered zodat hij na het reces weer vol aan de bak kan.