Schiphol verliest kort geding, beveiligers mogen acties verder opschroeven

Uitbreiding werkonderbrekingen

‘We mogen van de rechter 5 keer per dag 15 minuten werkonderbrekingen gaan houden tot 2 september. Daarna gelden er vooralsnog geen beperkingen meer’, zegt een blije Tanja Schrijver, bestuurder van FNV Beveiliging. De beveiligers op Schiphol beperkten hun werkonderbrekingen tot nu toe tot 3x per dag 10 minuten werkonderbrekingen, maar hadden aangekondigd deze te gaan verzwaren als Schiphol nog steeds niet aan hun eisen voor een goede cao tegemoet komt.

'Totaalverbod op acties'

Schiphol wilde een totaalverbod op de acties tot 30 september, en in ieder geval een verbod op zwaardere acties, maar de rechter ging daar niet in mee. De reden van de werkonderbrekingen zijn de stukgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 31.000 beveiligers in het hele land. Zowel de onderhandelingen voor de cao Particuliere Beveiliging als de cao G4S Aviation Security (1.200 beveiligers op Schiphol) zijn stukgelopen. Door de werkonderbrekingen kunnen wat langere rijen bij de security checks ontstaan.

Personeelstekorten

Schrijver: ‘De beveiligers hebben minimaal een goede loonsverhoging in 2018 nodig om er niet nog meer op achteruit te gaan. Ze doen belangrijk werk met vaak zware roosters. Juist daarom zijn niet alleen de loonsverhoging maar ook afspraken over gezonde roosters zo belangrijk. Bij alle beveiligingsbedrijven zijn personeelstekorten en die verdwijnen alleen als de branche aantrekkelijker wordt. En dat kan, onder andere, door in te gaan op onze eisen.’