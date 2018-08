Politiemedewerker Wilders lekte ook informatie over dochter Obama

De 36-jarige Faris K. wordt vervolgd voor het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan een man en een onbekende vrouw. De man zat bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en was onder meer betrokken bij de beveiliging van Wilders. K.

Er is niet bekendgemaakt over welke van de twee dochters het gaat en wanneer dit bezoek was. Wel is algemeen bekend dat Obama's oudste dochter Malia in de zomer van 2016 in Amsterdam was. K. zou destijds ook ten onrechte in de politiesystemen hebben gezocht voor privédoeleinden. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat hij informatie met criminelen heeft gedeeld.

K, medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen, werd in februari vorig jaar aangehouden. K. moet maandag voor de rechter in Den Haag verschijnen. Het gaat dan om een niet-inhoudelijke zitting. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim.