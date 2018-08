Politie haalt zeven verduisterde kostbare schilderijen terug

Aangifte verduistering

'In een rechercheonderzoek dat werd ingesteld naar aanleiding van een aangifte van verduistering van de zeven kostbare schilderijen ten nadele van een inwoner van Voerendaal, zijn op afgelopen dinsdag op meerdere plaatsen in Nederland doorzoekingen verricht. Daarbij zijn de gezochte schilderijen aangetroffen en drie verdachten afkomstig uit Berg & Terblijt, Best en Enschede, aangehouden', aldus de politie.

Doorzoekingen

Dinsdagochtend rond 08.00 uur werden doorzoekingen gehouden in Best, Enschede, Berg & Terblijt en Zwolle. De zeven verduisterde kunstwerken zijn in Enschede aangetroffen. Ze zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook werden er bij de actie enkele vuurwapens, een hoeveelheid verdovende middelen en een grote hoeveelheid cashgeld aangetroffen.

Mondriaan en Mesdag

Onder de aangetroffen schilderijen bevinden zich werken van o.a. Mondriaan, Mesdag, Tischbein en V. Kulagina. Naast de verduisterde schilderijen, die een gezamenlijke waarde hebben van enkele tonnen, werd nog een aantal schilderijen aangetroffen waarvan de herkomst nog wordt onderzocht. De verdachten zijn in verzekering gesteld en aan hen zijn beperkingen opgelegd. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat.