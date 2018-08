Belgisch meisje (15) tijdens scouting ernstig gewond na aanrijding

Wandeltocht

Het meisje liep daar met 14 andere jongeren en drie begeleiders van de scoutingvereniging waar zij lid van is. Zij zijn op kamp in Nederland en waren bezig met een wandeltocht. Rond 20.45 uur reed een 85-jarige automobilist met de Nederlandse nationaliteit uit de Belgische gemeente Dessel ook op de Witrijtseweg. Door nog onbekende oorzaak reed hij het 15-jarige slachtoffer van achteren aan.

Kritiek

Het slachtoffer raakte bij de aanrijding zeer ernstig gewond. Leden van de scoutinggroep hebben direct hulp verleend, waarna even later de gealarmeerde medewerkers van ambulance en traumahelikopter dit overnamen. Het slachtoffer is uiteindelijk met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Haar toestand is kritiek. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.

Onderzoek

De 85-jarige automobilist is direct na de aanrijding gestopt en naar het slachtoffer toe gegaan. Hij werd door de politie aangehouden. Gelet op zijn gevorderde leeftijd is hij gedurende de nacht niet ingesloten. Hij zal donderdag wel op het bureau als verdachte worden verhoord.

Niet gedronken

Uit een alcoholtest bleek dat hij niet gedronken had. Ter plaatse is uitgebreid technisch onderzoek verricht naar de exacte toedracht van de aanrijding. Voor de overige scoutingleden is slachtofferhulp ingeschakeld en ook is er contact met de Belgische autoriteiten voor de verdere begeleiding van de betrokkenen.