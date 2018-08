Zonnepanelen op woning Vinkeveen in brand gevlogen

Donderdagmiddag is er brand uitgebroken in zonnepanelen op een dak van een rijtjeswoning in een nieuwbouwwijk in Vinkeveen. 'Hierbij zijn de daken van drie woningen zwaar beschadigd en hebben vijf woningen rook- en waterschade opgelopen', zo meldt de Veiligheidsregio Utrecht donderdag.

Brand overgeslagen

De brand ontstond donderdagmiddag rond 14.15 uur in een of meerdere zonnepanelen en sloeg via het dak al snel over naar de beide naastgelegen woningen. De brandweer was snel met meerdere eenheden ter plaatse en kon de brand vrij snel blussen. Daarbij heeft de brandweer wel deuren moeten forceren om in de getroffen woningen te kunnen komen omdat de bewoners niet thuis waren.

Nieuwe woningen

De woningen zijn nog maar 4 maanden oud en waren dus nog maar net opgeleverd. De zonnepanelen zijn van een het zelfde type en liggen op alle daken van de rijtjeswoningen. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van het ontstaan van de brand al zal nader onderzoek daar meer uitsluitsel over moeten geven.