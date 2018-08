Celstraf tot 7 jaar voor deelname terroristische organisatie Jabhat al-Nusra

Syrië

Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat één verdachte ter voorbereiding van een terroristisch misdrijf gebruik heeft gemaakt van een reisdocument van zijn broer. De drie verdachten zijn naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Eén verdachte was binnen deze organisatie als strijder actief.

Om vanuit het strijdgebied terug te keren naar West-Europa, heeft deze verdachte het paspoort van zijn broer gebruikt om vliegtickets aan te schaffen. Hij gebruikte het reisdocument ook bij paspoortcontroles en om in te checken bij vluchten naar Istanbul en Barcelona. Hiermee wilde hij uit handen van politie en justitie blijven. De andere twee verdachten hadden binnen Jabhat al-Nusra de taak gewonde ‘broeders’ en ‘zusters’ te helpen en te verzorgen.

Ernstigste misdrijven

Jihadistische strijdgroepen in Syrië, zoals Jabhat al-Nusra, maken zich op grootschalige en systematische wijze schuldig aan terroristische misdrijven. Deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië, in welke vorm dan ook, is een terroristisch misdrijf. Die misdrijven worden – ook internationaal – gezien als de ernstigste misdrijven. Het oorlogsgeweld in Syrië heeft velen op de vlucht gejaagd en stelt Europese landen en landen uit de regio voor een grote maatschappelijke uitdaging. Het deelnemen aan een terroristische organisatie moet daarom streng worden bestraft.

Straffen

Gezien de ernst van de feiten legt de rechtbank aan de verdachte, die het paspoort van zijn broer gebruikte, een gevangenisstraf op van zeven jaar met aftrek van de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De verdachte was als Jihadstrijder actief in Syrië en is daarna op verontrustende wijze naar West-Europa teruggekeerd.

Verzorgers

De rechtbank legt de andere verdachten een celstraf op van vijf jaar, met aftrek van de voorlopige hechtenis, voor het ondersteunen van de terroristische organisatie als verzorger. De rechtbank rekent het alle verdachten aan dat ze geen inzicht in hun handelen hebben gegeven. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf is gekeken naar straffen in soortgelijke zaken. Daarom zijn kortere gevangenisstraffen opgelegd dan de officier van justitie had geëist.