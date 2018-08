Vrouw met auto van talud snelweg A58 bij Eindhoven

Donderdagavond is rond 18.45 uur een ernstig ongeluk gebeurd op de snelweg A58 bij Eindhoven. Een vrouw raakte door nog onbekende oorzaak met haar voertuig van de weg en belandde op zijn kant in een lager gelegen droge sloot.

Slachtoffer uit voertuig bevrijd

De brandweer moest eraan te pas komen om de vrouw uit haar voertuig te bevrijden. Ook een traumahelikopter landde in een weiland langs de snelweg. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Op de snelweg ontstond het nodige oponthoud. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen via de naastgelegen parallelweg.