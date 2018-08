Nederland droogt langzaam op met code geel

2018 is hard op weg het droogste jaar te worden sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906.

Wageningen University & Research doet onderzoek naar de gevolgen van droogte voor de akkerbouw, de melkveehouderij en voor de natuur.

Dat het droog is in Nederland weten we. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar precies in Nederland is nu ook te zeggen middels satellietbeelden uit de Groenmonitor.nl van Wageningen Environmental Research.

Deze laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar de grote zomer van 2018 heeft inmiddels goed toegeslagen in Twente, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook. In deze contreien is het gras tot 37% minder groen.

Op de foto zie je Terschelling. Ook hier is de droogte in slechts een maand tijdsverschil goed zichtbaar geworden. De schade aan de natuur door de droogte zal nog verder toenemen omdat het ook volgende week geen neerslag wordt verwacht.