Auto total loss na aanrijding met boom

De weg werd door de politie in beide richtingen afgesloten terwijl hulpverleners zich over de man ontfermde. Omstanders hielpen daarbij. Omdat de auto ook in brand zou staan werd ook de brandweer gealarmeerd, maar dit bleek bij aankomst niet niet geval te zijn. De man is met onder andere verwondingen aan zijn been met hoge spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig afgevoerd en kreeg bij de berging hulp van de brandweer. Hulpverleners sprake van geluk dat er niemand aan de bijrijderskant had gezeten, dan het het ongeval wellicht een andere wending gekregen.