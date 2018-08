Nederlandse vrouw vermoord op Malta

De politie op Malta is een onderzoek gestart naar de dood van een 30-jarige Nederlandse vrouw.

De jonge vrouw werd vrijdagochtend dood aangetroffen tussen twee auto's in de plaats Sta Venera.

De vrouw zou met een scherp voorwerp om het leven zijn gebracht. De locale media meldden dat de vrouw in haar keel is gesneden en dat er een verdachte is opgepakt. De politie kan dit nog niet bevestigen.

De familie van de vrouw is door het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld. De vrouw verbleef al enige tijd op Malta. Ze zou daar werken voor een online gokbedrijf.