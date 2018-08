Vrouw overleden na te water raken auto kanaal Breda

Vrijdagavond is rond 23.30 uur in Breda een auto aan de Kanaaldijk het water van het Markkanaal ingereden. 'De inzittende, een vrouw, is bij het ongeval om het leven gekomen', zo meldt de politie zaterdag.

Hulpdiensten ter plaatse

De hulpdiensten gingen massaal ter plaatse na de melding van de te water geraakte auto aan de Kanaaldijk nabij de Terheijdensebrug en Hartelweg. In eerste instantie werd het voertuig nog niet aangetroffen, dus was er ook nog niet duidelijk of er nog iemand in het voertuig zat', aldus de politie.

Auto met slachtoffer aangetroffen

Om 00.35 uur hebben duikers van de brandweer het voertuig gelokaliseerd en daaruit een persoon gehaald en naar de kant gebracht. Het slachtoffer, een vrouw, werd nog gereanimeerd maar bleek al te zijn overleden. De politie kent de identiteit van de vrouw maar gaat eerst de nabestaanden informeren.