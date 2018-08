Man overreden door eigen tractor

Traumahelikopter opgeroepen

Nadat de ambulance ter plaatse was gekomen riep de verpleegkundige de hulp in van de MMT arts van de traumahelikopter. Korte tijd later vond de helikopter een landingsplek nabij het incident. De gewonde man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De MMT arts is met de ambulance meegereden.