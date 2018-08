Vrouw verliest ongeboren kindje bij ernstig eenzijdig ongeval

'Meerdere gewonden'

'Het eenzijdig verkeersongeval vond zaterdagmiddag op de Sionsweg rond 12.10 uur plaats waarbij een auto tegen een boom was gereden. Er zou sprake zijn van meerdere gewonden en meteen rukten politie, brandweer en ambulancedienst uit voor de nodige hulpverlening. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse', aldus de politie.

Vier inzittenden

In de auto zaten vier personen. Een man, vrouw en kind allen afkomstig uit Nijmegen werden met een ambulance met niet nader bekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht een tweede kind bleef ongedeerd.

Ongeboren baby

Later bleek het ongeval alsnog een dodelijke afloop te hebben. De vrouw die zwanger was, verloor haar ongeboren kindje bij de aanrijding. De politie stelt nader onderzoek in naar de toedracht. Het voertuig is voor technisch sporenonderzoek in beslag genomen.