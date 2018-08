Rotterdammer gewond na schot

Een 21 jarige Rotterdammer is vannacht gewond geraakt door een schot uit en vuurwapen.

De man meldde zich tegen middernacht bij politiebureau Maashaven dat hij was beschoten na een ruzie. Hij had bloed op zijn kleding en had een lichte verwonding naar aanleiding van een schampschot.

De ruzie bleek te hebben plaatsgevonden in de portiek van een woning aan de Kaapstraat in Rotterdam. Daar heeft de politie onderzoek gedaan en daadwerkelijk een huls gevonden. De politie onderzoekt de zaak.