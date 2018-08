Dinsdag heet tot wel 40 graden, daarna meer verkoeling

Vanaf woensdag is er toenemende kans op (onweers)buien en temperaturen die dalen naar de normale waarden voor de tijd van het jaar en daarmee laten we eindelijk de tweede hittegolf achter ons. Voor bomen in de natuur zal het een verademing zijn. Voor veel bomen had het niet écht veel langer moeten duren. Nu is het vooral afwachten of de weersvoorspellingen voor volgende week kloppen.