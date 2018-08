Auto in brand na ongeval A50. Bestuurder gewond

Rond 20.45 uur vond op de snelweg A50 tussen Son en Breugel en Sint-Oedenrode een verkeersongeval plaats waarbij één voertuig van de weg raakte. De personenauto belandde in een naastgelegen droge sloot en vloog in brand.

De inzittende raakte wel gewond maar kon tijdig het voertuig verlaten en is later met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door de droogte vatte ook de berm vlam, maar door kordaat optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. De personenauto raakte echter zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot geborgen waarna deze door de brandweer volledig is afgeblust alvorens deze werd afgevoerd. Na dit alles werd de rijdbaan weer volledig vrijgegeven.

Tijdens het incident verzamelde zich in de berm aan de andere zijde van de snelweg, gelegen nabij de Oostelijke Randweg, verschillende ramptoeristen met hun fotocamera’s. Zij bevonden zich in de berm kort bij de snelweg en werden door de politie gewezen op hun onfatsoenlijk gedrag en verzocht te vertrekken.