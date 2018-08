Vermiste bejaarden worden gevonden op metalfestivals

Het verzorgingshuis in Duitsland alarmeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie nadat de twee ouderen niet waren teruggekeerd van een wandeling in de buitenlucht. Oplettende agenten, die belast waren met de beveiliging rondom het Wacken Open Air, trof het tweetal rond drie uur ’s nachts aan op het buitenterrein.

"De twee heren hadden vrijdagavond duidelijk genoten van hun uitstap", meldt de politie van Schleswig-Holstein aan de Duitse radio.

De heren mochten van het tehuis het weekend lekker doorfeesten op Wacken Open Air. Met een taxi werden ze uiteindelijk teruggebracht, maar dat wel onder toeziend oog van de politie.