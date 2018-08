Rijksrecherche onderzocht 11 schietincidenten eerste helft 2018

De Rijksrecherche heeft in het eerste half jaar van 2018 onderzoek gedaan naar 11 schietincidenten. In deze gevallen hebben politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen twee dodelijke slachtoffers en raakten negen mensen gewond.