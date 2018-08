Waarschuwing: Veel bomen door droogte als luciferhoutjes

Alle bomen in ons land hebben een ernstig tekort aan water opgelopen. Volgens boomtechnisch adviseur Bert Polen van de van Ginkel Groep uit Venendaal is daardoor de zelfspanning van de bomen ernstig slecht geworden. ''Zelfs zonder harde wind is het nu al gevaarlijk. De bomen zijn ernstig verzwakt en met het blad nog in de boom kan een sterke wind die vanavond en vannacht wordt voorspelt zeer gevaarlijk zijn. Velen takken zullen afbreken en veel bomen zullen na verwachting omwaaien'', aldus Polen.

Weersverwachting

Vandaag is een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur loopt snel op, al voor het middaguur is het in het midden en zuiden 30°C of meer. Aan het einde van de middag bereiken de temperaturen maximale waardes van 30°C op de Wadden tot lokaal 37°C in het zuidoosten. Vlak aan zee brengt een zeewind in de middag enige verkoeling. In de avond neemt in het zuiden de kans op onweersbuien toe. Deze buien kunnen gepaard gaan (zware) windstoten, deze windstoten kunnen zich ver vanuit de bui uitbreiden. De wind is zwak tot matig en draait naar een meest zuidwestelijke richting. In de avond wordt de wind overwegend oostelijk.

In de nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt en lokaal is er een onweersbui met kans op zware windstoten. In de loop van de nacht trekken de buien noordwaarts. Het wordt een zeer warme nacht met minima tussen 19°C in het uiterste zuidwesten en lokaal 23°C in het oosten. De wind draait van het zuiden uit naar zuidwest en neemt toe naar matig, kracht 4. Aan zee wordt de wind vrij krachtig, 5 Bft. Bij een onweersbui zijn (zware) windstoten van 60-80 km/uur mogelijk.